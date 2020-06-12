Эксперт считает, что в США идет "гражданская война" среди элиты

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Элита в Соединенных Штатах находится сегодня в состоянии гражданской войны, и президентские выборы, намеченные на эту осень, вряд ли изменят ситуацию. Такое мнение выразил в пятницу глава Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е. М. Примакова Александр Дынкин в ходе онлайн-конференции в ТАСС.

Комментируя ситуацию в США, которая произошла после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, эксперт отметил, что на самом деле она зрела более 10 лет после кризиса в 2008 году.

"Ее центральная проблема - это исчерпание социального контракта, который действовал в Евроатлантике с середины 1960-х годов, - пояснил он. - Суть его была проста - каждое следующее поколение жило лучше родителей и обладало большими возможностями. Но сегодня этому, очевидно, пришел конец. Поколение миллениалов (людей, родившихся с 1981 по 1996 год - прим. ТАСС), по мнению социологов, в среднем будет жить хуже, чем их родители".

"Из-за этого в США идет гражданская война в элите, - считает Дынкин. - И не думаю, что выборы облегчат ситуацию".

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.