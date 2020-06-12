Песков назвал военных и врачей героями нашего времени

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал врачей и военнослужащих современными героями.

"Пример последних месяцев, последних недель - это наши врачи. Согласитесь, что мы никогда слово "герой" с врачами не ассоциировали", - сказал он, отвечая на вопрос юнармейцев в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!", кого он считает настоящим героем.

Представитель Кремля отметил, что ситуация с пандемией коронавируса показала всем, что "есть врачи, которые погибают в этих самых "красных зонах", когда они работают с теми людьми, кто заразился коронавирусом".

"Врачи не ездят домой месяцами в эти дни, в эти месяцы. Они живут в гостиницах, в общежитиях, с тем, чтобы просто не подвергать опасности своих родных и близких. Они в этих невероятных костюмах, я просто сам это видел, лежал в больнице, в жару, истекая потом, в очках, когда там мало, что видно, 10-12 часов. Это все и есть героизм и это поражает и вызывает чувство гордости за этих людей, за то, что собственно они такие же сограждане как и мы, они рядом с нами", - добавил он. При этом Песков заметил, что "когда лежишь в больнице, в обычной жизни ты не узнаешь этих людей, потому что они все в очках, все в масках, и ты даже не представляешь, как они выглядят на самом деле".

Другим примером героизма пресс-секретарь президента назвал российских военных, выполняющих свой долг в Сирии. "Меня, наверное, больше всего поразили наши военные, хотя мы же все с вами живем в мирное время. Но там, к сожалению, не мирное [время] в Сирии, там все же война. Как героически с террористами в Сирии боролись и продолжают бороться наши военные!" - сказал он, добавив, что это достойно восхищения.

Подводя итог, Песков подчеркнул, что "на самом деле герои среди нас". Он заметил, что героями становятся абсолютно обычные люди, потому что нельзя героя подготовить, можно просто воспитать нормального человека, доброго, порядочного, смелого, образованного, мужественного. Он добавил, что таких примеров очень много. Например, когда обычные мальчишки и девчонки спасают утопающих, вытаскивают из пожара детей и стариков, проявляя героизм.

Он также отметил героизм обычных сотрудников ГИБДД, которые готовы пожертвовать собой, спасая людей. Песков привел в пример случай, когда сотрудник оттолкнул молодую девушку, чтобы ее не сбила машина, но сам попал под колеса. "На самом деле, у нас просто люди, наш народ, он героический по своей сути", - заключил представитель Кремля.