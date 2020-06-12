Южная Осетия отмечает День России автопробегом и возложением цветов к Вечному огню

ЦХИНВАЛ, 12 июня. /ТАСС/. Южная Осетия отмечает День России автопробегом, возложением цветов к Вечному огню и вечером русской поэзии, передает корреспондент ТАСС.

Праздничные мероприятия в республике начались на Аллее славы в Цхинвале. Руководств Южной Осетии, российской дипмиссии в республике, а также погрануправления ФСБ РФ и 4-й военной базы возложили цветы к Вечному огню.

"День России широко отмечают за рубежом все те, кому дороги и понятны общие с Российской Федерацией ценности - гордость за свою страну, уважение к ее тысячелетней истории. Наше общее уникальное наследие, объединившее множество народов и культур, вызывает у наших соотечественников чувство огромной гордости, стремление сохранить независимость страны и ее национальные интересы. Сказанное в полной мере относится и к гражданам России, проживающим в братской Южной Осетии, с которой нас связывают отношения союзничества и партнерства", - сказал в своем поздравлении к гражданам республики и соотечественникам, проживающим в стране, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

Он отметил, что народы Южной Осетии и России всегда отличал истинный патриотизм, многие поколения самоотверженно трудились на благо Отчизны, отстаивали ее свободу и независимость. По словам дипломата, РФ придает большое значение интересу соотечественников в Южной Осетии к жизни России, поддерживает их стремление внести вклад в укрепление ее авторитета и позиций на международной арене, сохранить русский язык, культуру и общую историческую память.

Праздник в условиях пандемии

Далее эстафету праздничных мероприятий взяли автовладельцы. Более 20 машин с бело-сине-красными полотнами российского триколора и плакатами, сигналя, проехались в автопробеге по улицам столицы республики, возглашая слова в благодарность России.

"Мы отменили массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, но мы не имеем морального права не отметить этот праздник совсем. Этот автопробег, убранство столицы в цветах российского триколора - это в благодарность России", - рассказала ТАСС министр культуры республики Жанна Зассеева.

Она отметила, что в честь Дня России в Республиканской библиотеке также пройдет вечер русской поэзии. "Таким образом мы в очередной раз хотим показать, что для Южной Осетии Россия - Родина, русский язык - государственный, а русская поэзия для нас родная", - уточнила министр, напомнив, что более 90% жителей Южной Осетии, являются и гражданами Российской Федерации.

Накануне празднования в Цхинвале также прошла детская акция "Россия, прими поздравления!", участвуя в которой, дети рисовали на асфальте поздравительные открытки, посвященные Дню России.