Посольство РФ в Португалии устроило виртуальный прием в честь Дня России по QR-кодам

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Лиссабоне устроило виртуальный прием по случаю Дня России из-за пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в дипломатическом представительстве.

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

"У нас сегодня в условиях пандемии прошел полностью виртуальный госприем по случаю Дня России, - отметил пресс-атташе Александр Брянцев. - Рассылали приглашения в виде QR-кодов нашим гостям из числа представителей и руководства правительственных, парламентских кругов, администрации президента Португалии, МИД, дипкорпуса, предпринимателей, СМИ, соотечественников".

Как рассказали в посольстве, прием начался с исполнения гимнов России и Португалии и выступления посла РФ в Лиссабоне Михаила Камынина. "Далее "гостям" в формате видеопрезентации было предложено ознакомиться с многогранностью современной России, ее культурным, экономическим, туристическим потенциалом, - поделились в дипломатическом представительстве. - Отдельный содержательный блок - история России с акцентом на 75-летие Великой Победы".

Кроме того, в связи с праздником соотечественников в Португалии поздравил посол РФ. "Наша страна - суверенное, демократическое и правовое государство, динамично развивающееся и успешно преодолевающее вызовы современности, - отметил глава дипмиссии. - Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей великой и доблестной родине, которую любим и которой гордимся, - мира и процветания".