На башне пограничной крепости Ивангород в Ленобласти подняли триколор в честь Дня России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Врач реаниматолог и волонтер торжественно подняли в пятницу флаг Российской Федерации над приграничной крепостью Ивангород в Ленинградской области. В мероприятии также принял участие губернатор региона Александр Дрозденко, который рассказал о событии на своей странице в социальной сети Instagram .

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

"Из Ивангородской крепости на западной границе страны поздравляю земляков ленинградцев и всех россиян с Днем России", - написал он под фотографиями и видео с мероприятия.

Ивангородская крепость, расположенная на границе с Эстонией, была основана великим князем московским Иваном III и названа в его честь. Крепость строилась как противовес Нарве, построенной немцами на берегу реки Наровы. В крепости с 1980 года действует музей.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, "подъем российского флага осуществили настоящие герои нынешнего времени - анестезиолог-реаниматолог специализированного отделения Кингисеппской межрайонной больницы им. Прохорова Елена Пахомова и волонтер добровольческого отряда Кингисеппского района Дмитрий Колмогоров". Церемония продолжилась праздничным концертом - в обновленном здании амбара крепости выступил государственный оркестр "Метелица", исполнивший песни о России.

В городах Ленинградской области проходят концерты во дворах. Жители региона могут, не выходя из дома, наблюдать за ними, а также принять участие в акции по исполнению гимна России с балкона.

Праздник в Петербурге

В Санкт-Петербурге самым зрелищным мероприятием ко Дню России стал подъем флага над Петровским фарватером. Представители сборной страны по гидрофлаю взмыли в воздух и подняли на десятки метров один из главных символов государства. Но основные праздничные события в Петербурге проходят в формате онлайн.

Губернатор Александр Беглов провел онлайн-встречу с представителями общественности города, посвященной Дню России. На ней обсуждалась роль Петербурга в истории российской государственности, нравственные, духовные и семейные ценности, многонациональные традиции, которые сохраняются в городе, сообщила пресс-служба городской администрации.

В Петербурге к празднику подготовлено два больших концерта, которые пройдут вечером также в режиме онлайн. Из Петропавловской крепости будет транслироваться гала-концерт, в программе которого исполнение роговой музыки, выступления молодых оперных певцов в сопровождении симфонического оркестра. Еще один концерт подготовила Капелла Санкт-Петербурга совместно с Россотрудничеством и международным культурным проектом "Русские сезоны".

"Будут представлены две программы. Первая - масштабная литературно-музыкальная композиция "Россия, Русь, храни себя, храни". В нее включены стихи русских поэтов Рубцова, Тютчева, Есенина, Пушкина, музыка русских композиторов Свиридова, Чайковского, Гаврилина, Глинки. Вторая программа - хоровая симфония-действо "Перезвоны" Валерия Гаврилина, которая представляет собой хоровой спектакль для солистов, смешанного хора, гобоя, ударных и чтеца", - сообщили в пресс-службе капеллы.