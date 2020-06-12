На Северном Кавказе отмечают День России

В Карачаево-Черкесии празднование Дня России началось с торжественного восхождения на гору в Карачаевске. Участники акции подняли на вершину флаг России и вместе исполнили гимн страны. К акции присоединились и в столице Чечни - улицы Грозного украсили более 500 российских флагов. Маленькие флажки раздают всем жителям города, а также пациентам, которые были госпитализированы в больницы с коронавирусом, а теперь после выздоровления выписываются из медучреждений.

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Праздничные акции в онлайн- и офлайн-форматах проходят в регионах Северного Кавказа в День России. Города, аулы и села украшены флагами, представители разных народов угощают друг друга национальными блюдами, а пироги в период пандемии стали символом благодарности медикам, которые и в этот день продолжают борьбу с коронавирусом.

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

В Северной Осетии семиметровые флаги России и республики были созданы на асфальте, центральным символом рисунка стало изображение рукопожатия, символизирующее единство страны и региона. "Осетия и Россия - два неразделимых понятия, связанных глубокой и верной дружбой. Мы прожили вместе порядка 250 лет. Нужно и дальше продолжать строить общее будущее, тем более что у нас есть уже крепкий, заложенный предшествующими поколениями, фундамент", - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Кудренко.

В городах и селах Ставропольского края, по данным правительства региона, в честь праздника появились около 70 тыс. флагов. Самый большой из них площадью 160 кв. метров разместили на фасаде общежития аграрного университета в Ставрополе. В Пятигорске создали панно цветов российского флага из воздушных шаров, этот "летающий флаг" выпустили в небо волонтеры, медики и сотрудники общественной безопасности.

Триколор появился в пятницу и на самых высоких точках региона - большой флаг развернули на горе Машук в Пятигорске, на горе Невинской в моногороде Невинномысске. Также триколоры водрузили на вершинах гор Железная, Кольцо, Медовая и Бештау, которые наряду с Машуком являются главными вершинами курортного региона Кавказских Минеральных Вод. Все пять гор за 24 часа покорили молодые жители города-курорта Железноводска.

Активисты ОНФ в Дагестане в пятницу развернули самый большой на Северном Кавказе флаг России. Полотно площадью 1 тыс. кв. метров развернули больше 100 человек на смотровой площадке бархана Сарыкум. Акцию поддержал государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", артисты которого надели национальные костюмы, а также волонтеры.

Торжественная церемония прошла и в Новолакском районе Дагестана. "В День России на высоте 715,3 "Телевышка", где шли ожесточенные бои в сентябре 1999 года, установили российский триколор", - сообщила ТАСС пресс-служба администрации района.

Дегустация на границе республик

В преддверие праздника на Северном Кавказе прошла онлайн-акция с передачей эстафеты - в регионах выпекали пироги по национальным рецептам. Завершением акции стала личная встреча представителей двух республик - Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, активисты в национальных костюмах обменялись своими блюдами. Как пояснили в пресс-службах региональных штабов ОНФ, с соблюдением всех необходимых мер профилактики прошла дегустация блюд.

Пироги в этот день стали символом традиций, единения и благодарности. В Кабардино-Балкарии испекли три пирога - далян, хычины и классический пирог с капустой. "Мы с радостью откликнулись на такое душевное праздничное предложение - отметить приближающийся День России приготовлением пирогов. Но не смогли выбрать какой-то один, решили делать все три вида, традиционные для каждого из титульных народов нашей республики", - отметила генеральный директор отеля "Гранд-Кавказ", чьи пекари и повара присоединились к акции, Лариса Бабугоева.

В Северной Осетии одним из главных и любимых яств на любых застольях являются осетинские пироги. Рецепты их приготовления передавались из поколения в поколение, и сегодня это не просто кулинарный деликатес, а неотъемлемая часть осетинской культуры. "Мы живем в многонациональной стране, где у каждого региона свои традиции и обычаи. Именно это многообразие и делает нашу Родину сильной и величественной", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Руслан Цагараев.

В Ботлихе пироги стали символом благодарности военным врачам. Жители республики приготовили более 30 национальных пирогов и поблагодарили военных врачей полевого госпиталя, которые помогают региону бороться с коронавирусом, говорится в сообщении Минобороны России. Представители республиканского Миннаца и Союза женщин в этот день также передали пироги в махачкалинские клинические больницы.

"Коллектив нашей больницы очень искренне работал, отдавал всего себя, свои знания и опыт для спасения больных коронавирусной инфекцией. Мы сегодня являемся свидетелями того, что нация сплачивается через горе. В этом я вижу здоровый знак того, что общество становится другим. А мы со своей стороны обещаем, что не подведем", - поблагодарил главный врач Городской клинической больницы №1 Хаджимурат Малаев.

В Ингушетии в честь праздника прошла благотворительная акция по раздаче более 400 продуктовых наборов семьям погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов. На Ставрополье участники волонтерских отрядов также решили поздравить с праздником пациентов с коронавирусом. В Ессентуках дети передали в больницы более 100 открыток и более 1 тыс. ленточек с триколором.

Летающий фермер и проекции

В Ставропольском крае жителей села Красный Октябрь и окрестных сел с Днем России решил поздравить местный фермер - для этого Вячеславу Кукланову понадобился дельталет и флаг России. "Он прикрепил к своему дельталету полотнище флага России и затем около 20 минут кружил над домами близлежащих сел так, чтобы они могли его видеть из окон", - сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

В Дагестане студенты Техникума дизайна, экономики и права провели показ отдельной коллекции женской одежды под названием "Мой Дагестан - моя Россия". В создании костюмов использовали шелк, бархат, элементы национального костюма горянок. Работа продолжалась с осени прошлого года, планировалось представить коллекцию на праздновании Дня Победы в Болгарии, однако пандемия внесла коррективы и показ был приурочен к празднованию Дня России.

В административном центре Ингушетии Магасе ко Дню России прошел небольшой фестиваль граффити, в рамках которого художники расписали стены зданий города. "Художники сами выразили желание участвовать в фестивале. Они расписали здания и многоквартирные дома города, изобразив в своих рисунках благодарность труду врачей, волонтеров, сотрудников ЖКХ. Панно с флагами установлены на фасадах здания, а окна домов украсили красивые узоры, рисунки, картинки и надписи посвященные России", - сказали ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Символ праздника - флаг - появится и на исторических и знаковых зданиях в регионах Северного Кавказа. В Черкесске (Карачаево-Черкесия) проекция появилась на 22-метровой стеле "Дружбы народов". В городе Ставрополе впервые "раскрасят" Тифлисские ворота - вечером в пятницу и субботу триколор будет украшать триумфальную арку, которая находится в центре города. Световая инсталляция появится и на здании краевой филармонии, подсветку в цветах триколора в учреждении культуры также будет использована впервые.

В городе Нальчике в Кабардино-Балкарии цвета российского флага появятся на здании Музыкального театра и телевышке. Конструкция Радиотелевизионного передающего высотой 180 м хорошо видна из большинства микрорайонов города.

12 июня отмечается государственный праздник - День России. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В 2019 году в России в этот день было организовано более 4,2 тыс. праздничных мероприятий, участниками которых стали более 5 млн человек. В 2020 году праздник проходит в условиях ограничений из-за пандемии, поэтому многие регионы проводят мероприятия в онлайн-формате.