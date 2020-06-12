Мурашко назвал стабильной ситуацию с выплатами медикам, работающим с коронавирусом

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, сегодня стабильная, их получили уже более 270 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале " Россия-24 ".

"Сегодня ситуация стабильная, потому что первый период, когда эти выплаты только начались, когда к ним только приступили, возникало очень много вопросов, как со стороны непосредственно организаций, так и со стороны самих медицинских работников. президентские выплаты сегодня получают более 270 тысяч человек в нашей стране, оказывающих помощь пациентам непосредственно в горячих точках, красных зонах, и работающих на специально выделенных бригадах скорой помощи", - сказал он.