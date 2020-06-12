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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко назвал стабильной ситуацию с выплатами медикам, работающим с коронавирусом

По словам главы Минздрава, такие выплаты получили уже более 270 тыс. человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ситуация с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, сегодня стабильная, их получили уже более 270 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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"Сегодня ситуация стабильная, потому что первый период, когда эти выплаты только начались, когда к ним только приступили, возникало очень много вопросов, как со стороны непосредственно организаций, так и со стороны самих медицинских работников. президентские выплаты сегодня получают более 270 тысяч человек в нашей стране, оказывающих помощь пациентам непосредственно в горячих точках, красных зонах, и работающих на специально выделенных бригадах скорой помощи", - сказал он.

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