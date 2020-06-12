Премьер-министр Италии и два министра дали показания по поводу действий при пандемии

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял следователей из прокуратуры Бергамо, занимающихся расследованием действий властей при пандемии коронавируса, от которой особенно пострадал этот город. Как сообщает в пятницу агентство ANSA , беседа, в которой глава правительства принял участие как "лицо, обладающее информацией о фактах", продлилась три часа.

Содержание беседы не разглашается. По данным агентства, вслед за премьером со следователями в правительством дворце Киджи в итальянской столице встретились министры здравоохранения и внутренних дел Роберто Сперанца и Лучана Ламорджезе.

Ранее свидетельские показания дали представители руководства северной области Ломбардия, которые обвиняют правительство в том, что оно не приняло своевременно решение о включении в "красную зону" двух населенных пунктов в районе Бергамо на севере Италии - Нембро и Альдзано - после выявления там первых случаев заражения.

Эта ситуация вскрыла серьезные противоречия между центральным правительством и руководством Ломбардии, которое представляет оппозиционную партию "Лига".

На первом этапе пандемии в Италии в "красную зону" попали 10 населенных пунктов в районе города Лоди (под Миланом) и один город в области Венето, где обнаружили первые случаи заражения коронавирусом. Через несколько дней после этого в "оранжевую зону" была включена вся северная область Ломбардия.

Провинция Бергамо считается одной из самых пострадавших в результате пандемии. Согласно статистическим данным, в период с марта по апрель смертность там увеличилась более чем на 500% по сравнению с тем же периодом в 2015-2019 годах. Информация о первом заразившемся в городе Кодоньо (провинция Лоди) появилась 21 февраля. До этого в Италии официально было известно только о трех инфицированных - китайской паре туристов и эвакуированном из Уханя итальянце. Они проходили лечение в Риме и были вовремя изолированы. С 10 марта во всей Италии был введен карантин. С начала пандемии в Италии число инфицированных достигло 236 тыс., летальных исходов - более 34 тыс.