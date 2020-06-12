Голикова назвала заслугой волонтеров недопущение глобальных потерь среди пожилых россиян

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Отсутствие глобальных потерь среди пожилых россиян, которым с начала борьбы с распространением коронавируса нового типа пришлось самоизолироваться из-за высоких рисков их здоровью, является заслугой волонтеров, поддерживавших их в это время. Об этом заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Жизнь если не возродилась совсем, то близка к возрождению, и это сделали вы, волонтеры. И я хочу вам сказать за это громадное спасибо. Мы начинали это, когда люди 65+ были вынуждены сесть в самоизоляцию. Мы решили, что так будет правильно, потому что они больше всего подвержены этой эпидемии. И я сегодня могу вам сказать, что ваша заслуга в том, что мы не допустили потери среди этого поколения. Мы очень достойно помогли этим людям, потому что вы смогли прийти к ним в дома, принести лекарства, принести продукты, иногда просто улыбнуться", - сказала она на торжественной церемонии награждения волонтеров Всероссийской акции #МыВместе памятными медалями.

По ее словам, волонтеры проявили смелость, работая в "красной зоне" - с зараженными людьми. "Сегодня на улицах может быть не так много людей, но улицы полны чувством гордости за свою страну и то, что мы сделали. Конечно, все это еще не кончилось. Это невидимый враг, с которым сложно бороться, но мы все вместе приоткрыли завесу того, как это можно делать, как вместе преодолевать самые страшные трудности", - отметила Голикова.

Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Ассоциация волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом запустили Всероссийскую акцию #МыВместе, в рамках которой по всей стране развернуты волонтерские штабы помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Всего для участия в акции зарегистрировались 116 805 волонтеров. В фонд благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц поступило более 1,7 млрд руб.

Президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе".