В Севастополе 24 июня планируют провести концерт в честь 75-летия Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, планируется провести в Севастополе 24 июня, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Севастопольское телевидение" врио губернатора Михаил Развожаев.

"Пока я дал поручение готовить концерт - хочется дать севастопольцам праздник. Понятно, что постараемся прямо на входе всем маски раздать бесплатно, закупим специально. Это важное, важнейшее событие - 75-летие Победы", - сказал Развожаев.

Он добавил, что также прорабатываются санитарно-эпидемиологические меры для безопасности зрителей парада, запланированного на 24 июня. По его словам, закуплена новая трибуна для ветеранов. "Парад продлим по площади прохождения, чтобы не были люди скучены, можно было рассредоточиться, может быть, некоторые ограничения по проходу людей осуществим", - уточнил глава города.

При этом, подчеркнул Развожаев, формат проведения парада будет зависеть от ситуации с коронавирусом в городе. Пока она стабильна, но со следующей недели город планирует начать прием туристов.

Ранее сообщалось, что парад Победы в Севастополе перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Кроме прохождения парадных коробок, планируется пролет авиации и парад военных кораблей, а в колонне военной техники по центру города пройдут не только современные машины, но и восстановленные советские танки, артустановки и автомобили.