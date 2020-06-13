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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленинградской области сняли запрет на услуги каршеринга

Воспользоваться услугой можно с 15 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес изменения в постановление о мерах противодействия коронавирусу, разрешив услуги каршеринга. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"На территории всей Ленобласти с 15 июня разрешен каршеринг при условии ежедневного проведения дезинфекции автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Временный запрет на услуги каршеринга был введен на территории Ленинградской области с 15 апреля после принятия аналогичной меры в Санкт-Петербурге. Запрет на каршеринг в Петербурге пока не снят.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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