СМИ: власти проверят на коронавирус 10 тыс. работников главного оптового рынка Пекина

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Власти китайской столицы организуют массовое тестирование более 10 тыс. работников крупнейшего оптового рынка Пекина "Синьфади", среди которых могут быть заразившиеся коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в субботу городская газета " Синьцзинбао ".

Как говорится в распространенном официальном заявлении, торговый объект приостановил деятельность с целью проведения работ по дезинфекции. Для того чтобы гарантировать бесперебойные поставки продуктов населению, пекинская администрация создала за пределами рынка временные пункты продажи овощей и фруктов ("Синьфади" обеспечивает значительную часть их поставок на прилавки столичных магазинов - прим. ТАСС).

В ночь с пятницы на субботу около рынка скопилось большое количество грузовиков, обеспечивающих регулярную доставку продуктов. Все запасы товаров на территории объекта временно изъяты из обращения для проверки.

В пятницу вечером власти Пекина закрыли несколько оптовых продуктовых рынков в связи с выявлением в городе двух зараженных коронавирусной инфекцией, работавших в Главном исследовательском центре мясной продукции Китая. Сотрудники эпидемиологической службы уже приступили к проведению инспекций на нескольких объектах, расположенных в южном районе Фэнтай, где находится и рынок "Синьфади".

За последние несколько дней власти зафиксировали в столице три случая заражения - впервые за последние два месяца. Двое выявленных инфицированных в последние недели не выезжали за пределы Пекина и, как утверждают, не общались с жителями регионов, где прежде существовали крупные вспышки коронавируса.

За все время в городе было зарегистрировано 597 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 584 выздоровели, девять умерли. Официально в медицинских учреждениях Пекина нет ни одного заразившегося без симптомов и только четыре заболевших.