В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих в регион

УЛАН-УДЭ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в республику. Об этом сообщили ТАСС в субботу в региональном в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих на территорию республики, отменена процедура выдачи постановлений об обязательной самоизоляции на время инкубационного периода COVID-19", - сказали в оперштабе.

Теперь прибывшие в Бурятию должны заполнить анкету регионального Управления Роспотребнадзора, указав где были до приезда в республику, контактную информацию, в том числе данные о месте регистрации и месте фактического пребывания. "В период с пятого по десятый день со дня прибытия будет производиться бесплатное лабораторное обследование на COVID-19", - добавили в оперштабе.

Кроме того, люди, в том числе находящиеся в Бурятии в командировке, должны сообщать о состоянии своего здоровья на горячую линию республиканского Минздрава.

В конце марта 2020 года в Бурятии был введен режим самоизоляции, масочный режим. Прибывающих из других регионов обязали после приезда в течение двух недель строго соблюдать режим и не выходить из дома или обсерватора в течение двух недель.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, открылись промышленные предприятия, торговые компании, жителям разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. С 1 июня начали работать турбазы, гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном, и при семейном бронировании, групповые турпоездки - под запретом. Со 2 июня начали открываться торговые центры, с 10 июня - заведения общественного питания, с 11 июня - городские парки в Улан-Удэ. Вместе с тем, масочный режим сохраняется в регионе до конца июня.