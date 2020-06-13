Кузнецова сообщила о работе по возвращению на родину изъятых у россиянки детей в Италии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что российская сторона работает над возвращением на родину двоих изъятых у гражданки РФ в Италии сыновей. Соответствующую информацию распространила в субботу пресс-служба детского омбудсмена.

В 2019 году власти Италии приняли решение забрать у россиянки пятилетнего сына и поместить его в приют. Позже у женщины родился еще один сын, которого также определили в социальное учреждение Италии.

"Двое детей, российских граждан, по решению суда переданы под опеку бабушке, которая проживает в Ростовской области. Сейчас мальчики находятся в социальном учреждении Италии. И нужно приложить все усилия для их скорейшего возвращения на родину", - приводятся слова Кузнецовой.

Отмечается, что ситуация осложняется ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, так как транспортное сообщение между странами еще не восстановлено.

"Мы уже связались с уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области. При необходимости в регионе семье готовы оказать помощь и сопровождение", - добавила Кузнецова. Она подчеркнула, что продолжает держать "ситуацию на контроле до момента возвращения детей в Россию".