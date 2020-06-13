Коэффициент распространения коронавируса третий день держится в России на уровне 0,98

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу остался на уровне 0,98. В Москве он вырос на 0,02 и составил 0,78, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы держится также в Подмосковье (0,97), Санкт-Петербурге (0,87), Дагестане (0,79), Нижегородской (0,85), Тульской (0,9), Ростовской (0,98) и Калужской (0,96) областях.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.