Лавров: РФ бережно хранит память о боевом братстве с французами во Вторую мировую войну

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия бережно хранит память о советско-французском боевом братстве, о подвиге летчиков эскадрильи "Нормандия - Неман", сражавшихся против гитлеровцев на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованной в субботу статье для французского журнала The Revue Politique et Parlementaire, посвященной 130-летию со дня рождения французского генерала Шарля де Голля.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для россиян имя генерала неразрывно связано с общей победой во Второй мировой войне, 75-летие которой празднуется в этом году.

"Мы бережно храним память о советско-французском братстве по оружию, о подвиге летчиков эскадрильи "Нормандия - Неман", успешно сражавшихся на советских самолетах против гитлеровцев на Восточном фронте, - отметил Лавров. - Ценим, что во Франции чтят память наших соотечественников, вступивших в годы Второй мировой в ряды Сопротивления".

Министр напомнил, что "в июне 1940 года Шарль де Голль призвал французов вступить в борьбу против фашизма за освобождение и национальную независимость своей страны". "Что бы ни случилось, пламя французского Сопротивления не должно погаснуть и не погаснет", - процитировал он генерала. "Во многом благодаря его усилиям Франция стала активным участником антигитлеровской коалиции", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что именно генерал выступил инициатором налаживания в июле 1941 года взаимодействия "Свободной Франции" с Советским Союзом "во имя борьбы с общим врагом". "В свою очередь Москва одной из первых признала и установила официальные отношения с Национальным комитетом Свободной Франции, созданным Шарлем де Голлем за пределами своей Родины", - отметил Лавров.