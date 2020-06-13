Число заразившихся коронавирусом в Калининградской области превысило две тысячи

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Калининградской области с начала пандемии превысило 2 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в субботу в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 43 случая коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 027 инфицированных коронавирусной инфекцией", - сообщили в штабе.

Среди новых подтвержденных случаев инфекции 38 выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 27 человек диагностирована пневмония (62,7% от общего количества зарегистрированных случаев). Среди заразившихся трое детей, в том числе один - в возрасте до одного года.

На 13 июня на новый коронавирус в области обследовано 68 773 человек, вылечились после заражения и выписаны из больниц 979 человек, умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4 836 человека, в том числе 102 в условиях обсерватора, добавили в штабе.