Путин и Мишустин поздравили Зельфиру Трегулову с юбилеем

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с днем рождения генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

"Исключительная компетентность и вдохновенный творческий труд позволили вам добиться высокого профессионального признания, стать одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере музейного дела - как в нашей стране, так и за ее пределами", - говорится в телеграмме президента, опубликованной в субботу на сайте Кремля.

Президент также отметил плодотворную работу Трегуловой на посту руководителя Третьяковской галереи и большой личный вклад в укрепление замечательных традиций просвещения и подвижнического служения искусству.

В своем поздравлении Мишустин отметил большой вклад Трегуловой в изучение культуры страны.

"Вы вносите значимый вклад в изучение культуры нашей страны, активно расширяете международное сотрудничество в этой области. Пользуетесь заслуженным уважением российских и зарубежных коллег, которые отдают должное вашему профессионализму и эрудиции", - говорится, в частности, в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

"Сегодня незаурядные организаторские способности и творческий подход помогают вам с успехом руководить Государственной Третьяковской галереей. Благодаря вам знаменитый музей развивается, использует самые современные технологии. Уникальные коллекции Третьяковки постоянно пополняются новыми экспонатами, выставки проходят с большим успехом у нас в стране и за рубежом, знакомят посетителей с шедеврами русского искусства разных эпох и направлений", - отметил премьер-министр.

Гендиректор Третьяковки отмечает в субботу, 13 июня, 65-летний юбилей. Ранее она рассказала в интервью ТАСС, что проведет этот день дома в кругу близких, но надеется позднее отметить день рождения с друзьями и коллегами.

Зельфира Трегулова занимает пост гендиректора Третьяковской галереи с 2015 года. Она также является членом Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Ранее входила в состав общественного совета при Министерстве культуры России. В январе 2020 года вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.