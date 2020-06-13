Британский стриминговый сервис восстановит доступ к спорному эпизоду сериала "Башни Фолти"

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Британский стриминговый сервис UKTV восстановит доступ к одному из эпизодов популярного комедийного сериала "Башни Фолти" (1975-1979), который ранее был закрыт из-за якобы расистских высказываний его главного героя. Об этом сообщила в субботу британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, которой принадлежит данный сервис.

Как отмечается в заявлении UKTV, которое цитирует новостная корпорация, серия будет вновь доступна для просмотра, когда ее снабдят соответствующими предупреждениями для зрителей. "Мы делаем уведомления для зрителей в некоторых классических комедиях, но мы признаем, что иногда может требоваться более контекстная информация для наших архивных комедий, так что мы добавим дополнительные уведомления и предупреждения перед началом программ, чтобы предупредить о потенциально оскорбительном содержании и языке. Мы восстановим доступ к "Башням Фолти", как только дополнительные уведомления будут добавлены. Ожидаем, что это будет сделано в ближайшие дни", - говорится в заявлении UKTV.

Речь идет о последнем эпизоде первого сезона "Башен Фолти" (сериал также известен как "Отель "Фолти Тауэрс") под названием "Немцы". В нем владелец отеля, эксцентричный Базил Фолти в исполнении известного актера Джона Клиза, неполиткорректно высказывается об игроках сборной Вест-Индии по крикету и индийцах. Сам Клиз, прославившийся как один из участников культовой британской комик-группы "Монти Пайтон", назвал ранее глупым решение запретить серию. По его словам, вместо того, чтобы транслировать свои взгляды, Би-би-си "выставляет их на посмешище".

Ранее на этой неделе со стриминговых платформ Би-би-си и Netflix было удалено британское сатирическое шоу "Маленькая Британия" (2003-2006). Решение было принято на фоне протестов, развернувшихся в Великобритании вслед за США в связи со смертью задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. 10 июня стало известно, что стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину "Унесенные ветром" (1939), мотивировав это борьбой с расизмом.