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Пандемия коронавируса нового типа

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 21 июня

В регионе по-прежнему останется под запретом проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий

ТАСС, 13 июня. Оперативный штаб Тюменской области продлил до 21 июня режим повышенной готовности, введенный ранее в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в субботу в штабе.

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"Оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу, оценив эпидемиологическую обстановку, для стабилизации тенденции к снижению заболеваемости принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 21 июня. Соответствующие изменения в постановление правительства Тюменской области №120 внесены 13 июня", - говорится в сообщении.

По-прежнему под запретом в регионе останется проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. "Закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торгово-развлекательные центры и так далее. Посещение парков, скверов, фитнес- и спа-центров, других зон отдыха не разрешено. Граждане в возрасте 65 лет и старше, люди, страдающие хроническими заболеваниями, до 21 июня должны соблюдать самоизоляцию", - пояснили в штабе.

Детские сады региона продолжат работу в режиме дежурных групп.

В Тюменской области зарегистрировано 2 119 случаев коронавирусной инфекции, 1 229 человек выздоровели, 14 - умерли.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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