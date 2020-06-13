Запрет на массовые мероприятия в Петербурге не коснется парада Победы 24 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых мероприятий, введенный в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса, не касается парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который проведут 24 июня на Дворцовой площади города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Запрет на проведение массовых мероприятий не распространяется на проведение военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года", - говорится в сообщении.

Ранее в Западном военном округе сообщили, что в параде в Петербурге 24 июня примут участие 4,8 тыс. военных, сотрудников силовых ведомств, курсантов военных вузов, суворовцев и юнармейцев. В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники. Также зрители парада увидят более 100 единиц наземной военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в городе выявлено 20 305 случаев заражения коронавирусом, в том числе 262 за последние сутки. Всего после заражения выздоровели 9 561 человек, из них за последние сутки - 285. Умерли за последние сутки восемь пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших составило 569 человек.