В профессиональных спортклубах Петербурга возобновят тренировки с 15 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Тренировки в профессиональных спортивных клубах в Санкт-Петербурге и городских спортивных госучреждениях, которые ранее были запрещены из-за пандемии коронавируса, возобновятся с 15 июня, сообщила в субботу пресс-служба Смольного.

"Возобновляется тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также подготовка членов спортивных сборных команд", - говорится в сообщении.

При этом в Смольном отметили, что возобновить тренировки возможно только в случае, если учреждение может обеспечить питание и проживание спортсменов, а также тренеров и персонала. Также учреждение обязано соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Кроме того, с 15 июня в городе отменяют еще несколько ограничений, снятие которых ранее анонсировал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. В частности, по данным пресс-службы Смольного, с понедельника 15 июня в городе разрешена торговля мебелью за исключением торговли в магазинах, которые находятся в зданиях многопрофильных торгово-развлекательных центров. Также с 15 июня в городе разрешена работа парикмахерских, риэлторских и рекрутинговых агентств, а также библиотек и архивов. В сообщение отмечается, что работа их разрешается по предварительной записи клиентов. С этой же даты также разрешается работа городских бань, однако пока в них откроются только помывочные зоны.

При этом в городе пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Исключением станет парад Победы на Дворцовой площади 24 июня. Для музыкального фестиваля Мариинского театра "Звезды белых ночей", который считается одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России, также возможно сделают исключение, этот вопрос власти города прорабатывают с Роспотребнадзором. Губернатор города Александр Беглов ранее сообщал ТАСС, что фестиваль планируют провести 20 июня.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в городе выявлено 20 305 случаев заражения коронавирусом, в том числе 262 за последние сутки. Всего после заражения выздоровели 9 561 человек, из них за последние сутки - 285. Умерли за последние сутки восемь пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших составило 569 человек.