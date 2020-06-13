На Ставрополье подняли все грузовики, опрокинутые ветром на федеральной дороге "Кавказ"

СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты подняли и доставили на места стоянки все 11 грузовых автомобилей, которые опрокинуло сильным ветров на федеральной трассе "Кавказ" на Ставрополье в пятницу. Ситуация на дорогах края стабильная, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По автодорогам обстановка стабильная. Все автомобили, в том числе седельные автопоезда (фуры), подняты и доставлены в места стоянки силами краевых служб при взаимодействии с ГИБДД", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером по территории края прошла гроза с усилением ветра до 23 м/с. В некоторых муниципалитетах в результате стихии повреждены кровли жилых домов, детского сада и школы. На трассе "Кавказ" боковой ветер опрокинул 11 грузовых "Газелей" и седельных автопоездов. Один из водителей получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

В результате падения деревьев на провода и обрыва линий электропередачи в пятницу в крае местами также произошли отключения электроэнергии, в зоне отключения находились порядка 10 тыс. человек. В настоящее время, как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, без электроснабжения остаются жители села Куршава. Там проживают порядка 1,8 тыс. человек, на месте работают четыре аварийно-восстановительные бригады.

"Все улицы, проезжие части и территории освобождены от упавших деревьев и строительного мусора. Продолжается работа по обходу частных домовладений с целью оценки ущерба и последующей оказании помощи. Оперативные группы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю работают по ситуации", - говорится в сообщении главка.

Восстановить все системы жизнеобеспечения планируется до конца дня 13 июня. В ликвидации последствий непогоды задействованы порядка 60 человек и более 20 единиц специальной техники, в том числе от МЧС - 24 человека и 6 единицы техники.