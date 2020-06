Гендиректор Третьяковки считает странным бороться против расизма сносом памятников

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова считает странным бороться с расизмом сносом памятников, который происходит сейчас в ряде стран. Такое мнение она выразила в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Наверное, так же, как и вы, я не верю своим глазам. Когда мы видели вандализм советской власти, мы думали, что это вот наша такая особенность, и что уж точно после того, как мы это изжили, это не повторится ни у нас, ни тем более где-нибудь в Европе или в Америке. Мы понимаем, насколько это странно - расправляться с памятниками, поставленными определенным историческим личностям. Кровь лилась и дикое количество людей погибало во все времена. Мы что, теперь должны вынести и выбросить из крупнейших мировых музеев статуи египетских фараонов?" - сказала Трегулова.

Она считает, что исторические памятники служат в том числе и предостережением для сегодняшних поколений. "И очень странно, что, казалось бы, цивилизованное и очень терпимое или объявляющее себя крайне терпимым и толерантным общество борется, причем иногда это доходит до очень странных проявлений, как то, например, запрет "Унесенных ветром", - добавила гендиректор Третьяковки.

Она напомнила, что это был первый американский фильм, "Оскар" за роль второго плана в котором получила темнокожая актриса. "Понятно, что это сложная и скользкая история. Но мне тоже кажется, что, когда сейчас в американских университетах требуют, чтобы были сбиты (с мемориальных досок - прим. ТАСС) имена великих меценатов, поддерживавших американские университеты, музеи, потому что их богатство основано на рабовладении, - это абсолютный перебор", - заключила Трегулова.

О беспорядках в США и Великобритании

Многие регионы США охватили массовые волнения, сопровождающиеся насилием, после того, как действия полиции привели 25 мая к гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). К акциям протеста подключились жители ряда крупнейших городов Европы.

Группа протестующих снесла статую Христофора Колумба, установленную в Бёрд-парке в Ричмонде (штат Вирджиния), и сбросила ее в озеро. 5 июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм (демократ) объявил о решении демонтировать другой памятник, вызывавший раздражение у протестующих, - главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли. Глава исполнительной власти штата объяснил это тем, что в 2020 году нельзя относиться "с почетом к системе, которая основывалась на купле и продаже взятых в рабство людей".

Движение за снос памятников набрало силу и в Великобритании - прежде всего, на том основании, что деятели, в честь которых они были возведены, были причастны к работорговле. В списке скульптурных изображений, к которым у инициативных групп возникли претензии, числятся около 60 памятников, в том числе премьер-министрам XIX века и государственным деятелям Роберту Пилю и Уильяму Гладстону, путешественнику и первооткрывателю Джеймсу Куку и другим.

Кроме того, 10 июня стало известно, что стриминговый сервис HBO Max удалил из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), мотивировав это борьбой с расизмом.