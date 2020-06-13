Иконы видов и родов ВС РФ доставили в главный храм Вооруженных сил в Кубинке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Иконы святых покровителей видов и родов Вооруженных Сил России доставлены в главный храм ВС РФ в Кубинке. Об этом сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Иконы видов и родов ВС РФ доставлены в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Среди доставленных в храм икон лики пророка Илии, покровительствующего Воздушно-космическим силам и ВДВ, апостола Андрея Первозванного - покровителя флота и святого князя Александра Невского - покровителя Сухопутных войск. Также в Кубинку доставили иконы святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, и покровителя войск материально-технического обеспечения преподобного Иосифа Волоцкого.

Перед отправкой в главный храм ВС РФ иконы доставили в Храм преподобного Сергия Радонежского на Фрунзенской набережной, где прошла литургия. В храме в Кубинке их разместят в приделах, посвященных соответствующим видам и родам войск.

"Образа создавались в несколько этапов. Сначала делался предварительный эскиз, потом его увеличивали до точного размера иконы. Затем он переносился на основу, после чего для создания фона использовали сусальное золото. Сама икона писалась темперными красками", - рассказали в Минобороны.