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Град повредил крыши домов в поселке в ЕАО

Информация о пострадавших пока не поступала

ТАСС, 13 июня. Спасатели в Еврейской автономной области выехали в поселок, где крупный град повредил крыши домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На телефон дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о нанесенных градом повреждениях крышам жилых домов в п. Николаевка Смидовичского района. Информация о вреде здоровью людей не поступала", - говорится в распространенном релизе.

На место происшествия выехали оперативные группы спасателей, смидовичского пожарно-спасательного гарнизона, представители администрации муниципального образования.

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РоссияЕврейская автономная область
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