{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Ярославской области превысило 4 тыс.

За сутки в регионе зафиксировали 57 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 13 июня. Число лабораторно подтвержденных случаев заражений коронавирусной инфекцией в Ярославской области, по данным на 13 июня, достигло 4 020, из них 57 выявлены за последние сутки. Об этом в субботу сообщил оперативный штаб региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 57 человек, заболевших - 4020", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным штаба, наибольшее число заражений - 2 124, выявлено в Ярославле. Всего с начала пандемии в регионе выздоровело 1 640 человек, 16 - умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,6 млн человек, около 425 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 520 129 случаев заражения, выздоровел 274 641 человек, умерли 6 829. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
В Петербурге умер студент, которому выстрелили в голову на Невском проспекте
Во Владислава Голикова 4 июня выстрелил из травматического пистолета охранник фирмы, которая обманула студента с оформлением документов для трудоустройства
Читать полностью