В Петербурге заготовили более 38 литров плазмы перенесших коронавирус пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Медикам в Санкт-Петербурге удалось найти более 60 доноров, которые вылечились после заражения коронавирусной инфекцией, и заготовить более 38 литров плазмы для лечения других пациентов с этим вирусом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Смольного.

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"На сегодня заготовлено 38,4 литров антиковидной плазмы от 64 доноров. Она направлена в стационары города - Мариинскую больницу, Городскую больницу №2, Городскую больницу №40, Центр им. В. А. Алмазова", - говорится в сообщении.

В Смольном отметили, что на заготовку такого объема плазмы городской станции переливания крови понадобилось около месяца - первый забор плазмы прошел 8 мая. Станцию в субботу, в канун Всемирного дня доноров, который отмечается 14 июня, посетил губернатор города Александр Беглов.

Ранее заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Евгений Гарбузов сообщал, что лечение переливанием плазмы в медучреждении спасло 32 пациента.

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами к новой коронавирусной инфекции) - один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в городе выявлено 20 305 случаев заражения коронавирусом, в том числе 262 за последние сутки. Всего после заражения выздоровели 9 561 человек, из них за последние сутки - 285. Умерли за последние сутки восемь пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших составило 569 человек.