Прокуратура в Дагестане добилась выплат врачам, работающим с пациентами с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Более 30 работников Буйнакской межрайонной станции скорой медицинской помощи после вмешательства прокуратуры получили выплаты стимулирующего характера на сумму более миллиона рублей за работу с больными коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Дагестана.

"В ходе проверки было установлено, что работникам государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан "Буйнакская межрайонная станция скорой медицинской помощи" стимулирующие выплаты за апрель этого года произведены не в полном объеме. В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования 31 работнику скорой помощи перечислены причитающиеся выплаты на общую сумму более одного миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.

Ранее после вмешательства прокуратуры выплаты стимулирующего характера на сумму более 500 тыс. рублей получили 11 медицинских работников и четыре водителя скорой помощи Сулейман-Стальской центральной районной больницы.

В конце мая республиканское управление Следственного комитета в ходе доследственных проверок добилось перечисления доплат за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции работникам Табасаранской центральной районной больницы и Дербентской центральной городской больницы.