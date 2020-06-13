Число выздоровевших после коронавируса военных в ВС России увеличилось до 4 947

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 4 900 российских военнослужащих, которые были инфицированы коронавирусом, выздоровели. Об этом говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4 947 человек", - сообщили в военном ведомстве. Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилось до 550.

По данным министерства, число военнослужащих с коронавирусом на 13 июня составляет 1 524, в вузах Минобороны зарегистрировано 360 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 271 случай среди гражданского персонала. У большинства инфицированных военнослужащих нет симптомов заболевания, в состоянии средней тяжести находятся восемь человек.

На 13 июня из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 12 тыс. человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущены 19 человек.

В Минобороны сообщили, что трижды в неделю все участники парада Победы, который состоится 24 июня, проходят экспресс-тестирование на коронавирус. На сегодняшний день инфицированных не выявлено.