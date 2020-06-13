Летние террасы кафе и ресторанов откроются в Ульяновске с 14 июня

ТАСС, 13 июня. Летние веранды кафе и ресторанов разрешены к открытию с 14 июня в Ульяновске и еще четырех муниципальных образованиях региона: Базарносызганском, Инзенском, Старокулаткинском и Сурском. Соответствующее изменение в указ о режиме повышенной готовности внес в субботу губернатор Сергей Морозов.

"Ограничение (из числа действующих по коронавирусной профилактики) не распространяется на организации общественного питания, осуществляющие оказание услуг на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов организаций общественного питания ", - отмечается в документе, который вступает в силу 14 июня.

В Ульяновской области, которая перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу, разрешены прогулки и занятия спортом на улице, работа магазинов площадью до 400 кв. м. С 16 мая отменена самоизоляция для жителей региона. Теперь она носит рекомендательный характер, но обязательна для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. При этом продолжает действовать масочный режим.

В Ульяновской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 3 783 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 267 человек выписаны после выздоровления, 18 умерли.