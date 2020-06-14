Всемирный День донора в России отметят массовой сдачей крови, несмотря на пандемию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. День донора крови, отмечаемый во всем мире 14 июня, в 2020 году проходит на фоне событий пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако, несмотря на это, в России к празднованию приурочены различные мероприятия по популяризации инициативы сдачи крови, в том числе Всероссийская неделя донора и другие акции.

Всемирный день донора крови был учрежден в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения в знак признательности тем, кто сдает свою кровь. Он проводится также Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.

С одним из крупнейших российских благотворительных фондов - "Подари жизнь" - сотрудничает больше 7 тыс. доноров. Как сообщила ТАСС директор фонда Екатерина Шергова, во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, количество доноров сократилось. Она отметила, что сразу после введения ограничений доноры перестали приезжать в отделения и на станции переливания крови, а некоторые больницы, с которыми сотрудничает фонд, заявили о нехватке донорской крови.

Шергова заверила, что в отделениях переливания были приняты дополнительные меры для создания стерильных и еще более безопасных условиях для всех. "Оперативно была введена система записи на донации по СМС. Некоторые агрегаторы такси, например "Ситимобил", стали возить доноров бесплатно в медицинские учреждения, где можно сдать кровь, эта мера сохранится до конца июня. Все это помогло справиться с проблемой и ситуация нормализовалась", - поделилась она.

По ее словам, активными донорами в фонде принято считать людей, которые хотя бы два раза в год сдают кровь. "Сегодня речь идет о примерно 5 тыс. человек в нашем регистре. К сожалению, этого количества недостаточно для того, чтобы бесперебойно обеспечивать все нужды наших подопечных больниц, в том числе экстренные", - сказала собеседница агентства. Она обратила внимание, что фонд много лет работает над тем, чтобы во все подопечные клиники приходило то количество доноров, которое способно закрывать потребности детей, которым помогает организация. "За годы работы нам удалось убедить людей, что сдавать кровь и ее компоненты - это норма жизни в обществе, где развита взаимовыручка", - считает директор фонда.

Директор благотворительного фонда рассказала, что во время самоизоляции были приостановлены госпитализации в федеральные клиники. Число доноров также сократилось, но, несмотря на это, запасов крови хватало. "Например, в центре имени Дмитрия Рогачева в последние недели справлялись, если в день к ним приходило 20 доноров, это примерно вдвое меньше обычного. Сейчас госпитализации будут восстановлены, а значит, и доноров в эту клинику должно приходить, как и прежде - около 40 в день", - пояснила Шергова. Она добавила, что необходимость в регулярных донорах подкрепляется тем, что выездные донорские акции на рабочих местах и в вузах пока проводить невозможно.

Ответственное донорство

Традиционно в День донора проходят мероприятия по повышению осведомленности о глобальных потребностях в безопасной крови. Так, с 8 по 15 июня в России действует акция "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор", в рамках которой в 85 регионах страны организуются лекции, флешмобы и донации с целью популяризации ответственного донорства.

Организаторами акции выступили общественное движение "Волонтеры медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров при поддержке Минздрава России, Фонда Росконгресс и ФМБА России. По словам федерального координатора по популяризации кадрового донорства движения "Волонтеры-медики" Олеси Назаровой, особенностью акции является ориентир именно на ответственное донорство. "Ответственный донор - это тот человек, который следит за своим здоровьем, регулярно сдает кровь и осознает, что она спасет чью-то жизнь. Чем больше людей станут донорами, и не просто сдадут кровь, но и примут ответственное решение стать кадровыми донорами, тем больше людей будет спасено", - цитирует ее слова пресс-служба Росконгресса.

В течение акции желающие обращаются в специально организованные информационные точки в центрах крови и отделениях переливания крови, где волонтеры-медики рассказывают об основах ответственного донорства, правилах подготовки к донации и о мерах профилактики инфекционных заболеваний. Помимо этого, для интересующихся донорством проходят различные онлайн-мероприятия, посвященные этой теме. Например, в воскресенье в группе "ВКонтакте" "Волонтеры-медики" пройдет онлайн-лекция "Guide начинающего донора", в ходе которой эксперты и медики расскажут о донации крови и презентуют обучающий курс "Школа ответственных доноров 2.0".

Как отмечают организаторы акции, обеспечить достаточное количество безопасной крови можно только за счет ее регулярной безвозмездной сдачи добровольными донорами. Поэтому они привлекают людей становиться кадровыми донорами, то есть сдавать кровь или ее компоненты чаще, чем 3 раза в год и постоянно на одной точке.