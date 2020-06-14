Освящение главного храма Вооруженных сил РФ пройдет в парке "Патриот"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятит собор Воскресения Христова в парке "Патриот" в Кубинке. Церемония его открытия и освящения должна была состояться 9 мая, в День Победы, однако была отложена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В День России, 12 июня, патриарх, согласно сообщению сайта Русской церкви, уже посетил собор, ознакомившись с художественным убранством верхнего храма.

В прямом эфире церемонию освящения в воскресенье будут транслировать телеканалы "Звезда", "Союз" и "Спас", а также официальный сайт Русской православной церкви. Согласно информации на сайтах телеканалов, трансляция начнется в 09:00 мск.

"Освящение главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, патриаршего собора во имя Воскресения Христова - это, наверное, самое знаковое событие для всех вооруженных сил", - сказал ТАСС настоятель собора Воскресения Христова, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов). По его мнению, храм, который знаменует Победу в Великой Отечественной войне, "является напоминанием всем нам о том, что нужно защищать свое отечество, что нужно молиться Богу, это - его победа". "Это символ нашей памяти о всех тех, кто сложил головы в годы Великой Отечественной войны, это наша дань, это наш долг перед всем, кто не вернулся с поля боя, кто защищал нас на трудовом фронте, готовя вооружение и технику для борьбы с врагом, с фашизмом", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, "через воцерковление наших военнослужащих, через память о тех, кто свою жизнь отдал за родину, это самое главное, что мы можем сделать сегодня в год 75-летия Победы".

Собор, возведенный на пожертвования, освящается в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.