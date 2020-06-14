В Италии осквернили памятник журналисту Индро Монтанелли

РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Памятник итальянскому журналисту Индро Монтанелли (1909-2001) был осквернен в центре Милана. Как сообщает новостной портал Rai News 24, инцидент произошел в субботу вечером.

Неизвестные облили монумент, изображающий журналиста за пишущей машинкой, красной краской и написали на постаменте "Расист и насильник". Ранее группа активистов на волне проходящих по всему миру антирасистских протестов после убийства в США белыми полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда обратилась в мэрию Милана с требованием снести памятник.

Спорная фигура

Монтанелли, начинавший карьеру в изданиях фашисткой Италии, изначально поддерживал Бенито Муссолини и даже участвовал в войне в Эфиопии. Уже в 1938 году он разочаровался в фашисткой идеологии, а во время Второй мировой войны даже провел какое-то время в тюрьме у немцев за "порочащие режим" статьи. Есть свидетельства, что в самом начале войны журналист встречался с Адольфом Гитлером.

Во время африканской кампании 26-летний Монтанелли женился на выкупленной 12-летней эритрейской девушке, согласно, как он сам рассказывал, местной традиции. Позже в Италии ему это ставилось в вину.

Несмотря на критическое отношение к фашистскому периоду, журналист придерживался мнения о "мягкой итальянской колонизации", за что был подвержен критике.

После нескольких десятилетий работы в "Коррьере делла сера" Монтанелли в 1974 году основал газету Il Giornale, которую покинул в 1994 из-за разногласий с Сильвио Берлускони. Издание принадлежит медиахолдингу семьи Берлускони, с которым журналист сотрудничал до его решения заняться политикой. В 1977 году Монтанелли подвергся покушению со стороны боевиков подпольной леворадикальной ячейки "Красные бригады".

Памятник журналисту

Памятник журналисту был установлен в 2006 году в сквере, названном в честь Монтанелли спустя год после его смерти в 2002 году.

Монумент не в первый раз подвергается нападению со стороны вандалов.