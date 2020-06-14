Борт с медоборудованием для больных с коронавирусом вылетел из Москвы на Камчатку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 14 июня. /ТАСС/. Самолет с медоборудованием от правительства Москвы для помощи медикам Камчатки вылетел в воскресенье на полуостров. Помощь удаленному региону столичные власти оказывают по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, сообщается на сайте правительства региона.

Что уже известно о коронавирусе, а что нет.

Что уже известно о коронавирусе, а что нет. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

На этой неделе Яровая направила письмо в координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой направить в Камчатский край врачей и медоборудование, который в настоящий момент лидирует в Дальневосточном федеральном округе по числу зараженных на 100 тыс. человек населения.

"12 июня на Камчатку прибыли 20 медиков из столицы, 13 июня спецборт привез средства индивидуальной защиты. На борту вылетевшего в воскресенье из Москвы спецрейса кислородные концентраторы и другое оборудование, которое запросила прибывшая бригада врачей после осмотра камчатских учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

На Камчатке зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 459 человек выздоровели, 32 пациента умерли.

В конце мая стало известно о массовом заражении сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском коронавирусной инфекцией. Власти региона подтвердили, что 110 сотрудников были инфицированы. Врио губернатора края Владимир Солодов отстранил от должности главного врача станции за нарушение правил санитарной безопасности. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников.