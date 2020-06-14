В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки приблизилось к 12 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Индии составило 11 929, что стало самым большим суточным приростом в стране за все время пандемии. Как сообщает в воскресенье индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте, общее число инфицированных достигло 320 922.

Суточный рост числа инфицированных установил очередной рекорд - 24 часами ранее этот показатель составил 11 458. Индия в настоящее время занимает четвертое место в списке наиболее пострадавших от коронавируса стран по общему числу заболевших, уступая только США, Бразилии и России.

Минздрав отмечает, что в Индии также постоянно растет и отношение числа выздоровевших пациентов к числу проходящих лечение от коронавирусной инфекции. По данным ведомства, на утро воскресенья в больницах находятся 149 348 пациентов, выздоровели 162 379. То есть выздоровевших больше на 13 031, тогда как 24 часами ранее этот показатель составлял 8 451, а еще сутками ранее - 5 352 человека.

Число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло за сутки на 311 и составило 9 195 человек.

Индийские власти начали на текущей неделе первую фазу выхода из режима строгой изоляции. В большинстве штатов разрешено с некоторыми ограничениями открыть торговые центры, храмы и места религиозного паломничества, а также рестораны и гостиницы после более чем двух месяцев перерыва.