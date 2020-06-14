Причиной разлива нефтепродуктов на Камчатке мог стать сброс мазута с плавучего дока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июня. /ТАСС/. Причиной разлива нефтепродуктов в бухте Крашенинникова на Камчатке мог стать сброс мазута с плавучего дока из-за возникшего на нем пожара. Об этом ТАСС сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.

13 июня жители камчатского города Вилючинск обнаружили пятно мазута, которое прибило к берегу бухты.

"Специалисты Росприроднадзора, камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры во взаимодействии с военной прокуратурой и органами безопасности выясняют обстоятельства произошедшего на месте ЧП. Предварительная версия разлива нефтепродуктов - сброс мазута в результате пожара на 71-м доке", - сказал Кумарьков.

Он добавил, что ликвидация последствий ЧП уже началась. Зачищена береговая полоса на протяжении 300 м, собрано порядка 400 кг нефтешлама и вывезено для дальнейшей утилизации. Для этого понадобилось 60 кг сорбента.

Оперативный комментарий у экипажа плавучего дока по факту произошедшего ТАСС получить не удалось.

Бухта Крашенинникова расположены на восточном берегу полуострова Камчатка, на берегу бухты находится населенный пункт - ЗАТО Вилючинск.