Число заразившихся коронавирусом в Брянской области превысило пять тысяч

ТАСС, 14 июня. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Брянской области достигло 5 011. Об этом в воскресенье сообщает оперативный штаб региона.

"Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Брянской области - 5 011 (91 за последние сутки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число заразившихся зафиксировали в Брянске (2 173), Брянском районе (349), Дятьковском районе (279), наименьшее - в Злынковском районе (20) и Жирятинском районе (15). Выздоровели, по данным регионального оперативного штаба, 3 609 человек, в том числе 90 за последние сутки, умерли 32 человека.

Ранее отметку в 5 тыс. заразившихся коронавирусом в Центральном федеральном округе (за исключением Москвы и Московской области) перешагнули Тульская и Калужская области, где выявили по 5 245 и 5 091 случаев соответственно.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,6 млн человек, около 425 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 520 129 случаев заражения, выздоровел 274 641 человек, умерли 6 829. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.