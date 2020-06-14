Военные проведут три тренировки парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) проведут три тренировки военного парада с участием пеших подразделений, специальной техники и авиации на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 17, 18 и 20 июня. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Первая тренировка на Дворцовой площади состоится 17 июня в 18:00, в ней примут участие только пешие подразделения. Боевая техника присоединится 18 июня, начало тренировки также в 18:00. Генеральная тренировка с участием пеших подразделений, боевой и специальной техники, а также авиации запланирована на 20 июня на 10:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на тренировках будут соблюдаться санитарно-противоэпидемиологические меры. Подразделения РХБ защиты продезинфицируют предназначенный для перевозки личного состава транспорт, помещения для проживания, место проведения тренировки.

"Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков и проходят многоразовую термометрию. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены", - добавили в ЗВО.

Ранее в Западном военном округе сообщили, что в параде в Петербурге 24 июня примут участие 4,8 тыс. военных, сотрудников силовых ведомств, курсантов военных вузов, суворовцев и юнармейцев. В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники. Также зрители увидят более 100 единиц наземной военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".