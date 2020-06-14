В Москве отметили всемирный день донора

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Всемирный день донора отметили в столице. В этом году уже 45 тыс. москвичей стали донорами, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

"Всемирный день донора - один из важных социальных праздников. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. За пять месяцев этого года 45 тыс. доноров уже осуществили более 63 тыс. донаций", - сказала Ракова.

Она добавила, что сегодня особенно хочется отметить особую категорию доноров - доноров плазмы, поборовших COVID-19.

"Многие из них никогда ранее не сдавали кровь, но узнав, что могут помочь выздороветь пациентам с таким же вирусным заболеванием, они откликнулись и сдали плазму", - уточнила Ракова. По ее словам, 14 июня доноры плазмы получат чемоданчик с сувенирами. Туда входят антисептик, набор масок и значки, макетами для которых послужили рисунки детей из столичных центров содействия семейному воспитанию. Самым популярным словом на детских рисунках стало "Спасибо".

Ежегодно московская Служба крови заготавливает свыше 160 тыс. литров цельной крови. Каждый день в медицинские организации передают около 200 литров донорской крови. Каждые 5 минут хотя бы одному пациенту проводится переливание донорской крови.

Чтобы ознакомиться с адресами и телефонами медицинских организаций, а также подробнее узнать о донорстве крови, правилах подготовки к донации, можно посетить сайт департамента здравоохранения города Москвы.