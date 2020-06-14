В Подмосковье выявили рекордно низкое с конца апреля число заразившихся COVID-19

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рекордно низкое за сутки число заразившихся коронавирусом - 717 - зафиксировано в Московской области с 29 апреля, когда этот показатель составил 686. Об этом сообщили в воскресенье в московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Подмосковье выявлено 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Московской области зафиксировано 49 353 случая заболевания. Скончались 678 заболевших. Выздоровели и выписались 16 573 человека", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация начала улучшаться. Всего в регионе выявлено 49 353 случаев заражения, выздоровели 16 573 человек, умерли 678. В связи с распространением коронавируса в области с 13 марта ввели режим повышенной готовности, а позднее - и ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать, сейчас уже открыты, в частности, парки, многофункциональные центры, многие магазины, строительные гипермаркеты, парикмахерские, а также летние веранды кафе.

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