Глава Минстроя Калининградской области выздоровел после коронавируса

ТАСС, 14 июня. Министр строительства Калининградской области Сергей Черномаз в воскресенье выписался из больницы после двух отрицательных тестов на коронавирус. Руководитель регионального ведомства проведет еще неделю на домашнем карантине, сообщили журналистам в областном оперштабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Коронавирус у министра строительства Калининградской области Черномаза выявили 7 июня. Заболевание протекало бессимптомно, руководителя регионального ведомства поместили в инфекционный стационар.

"Из больницы выписан министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. Он получил дважды отрицательный анализ на COVID-19 и будет еще неделю находиться на домашнем карантине, после чего, если не проявит новых симптомов заболевания, сможет вернуться в свой рабочий кабинет", - рассказали в оперштабе.

Еще два члена правительства Калининградской области - министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова и министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова - остаются на лечении в стационаре после выявления у них коронавирусной инфекции. "Состояние их здоровья не вызывает у медиков опасений. Надеемся, что скоро они тоже будут выписаны", - добавили в оперштабе.

По данным оперштаба области, всего за время пандемии в регионе выявлены 2 072 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 45 человек. 37 заболевших выявили при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 15 из них диагностировали пневмонию. Среди заболевший один человек, вернувшийся из Литвы.