В Токио растет число заразившихся коронавирусом

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в японской столице за минувшие сутки составило 47 - впервые с 5 мая суточный прирост составил более 40. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье токийскими властями данные.

Ранее на протяжении трех дней суточный прирост составлял более 20 новых случаев заражения.

Как сообщила журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ, по крайней мере 18 из 47 заболевших посещали в последнее время по вечерам питейные или увеселительные заведения в центральном районе города Синдзюку. Общее число инфицированных на территории Токио достигло 5 544.

На этой неделе власти Токио отменили особое предупреждение Tokyo Alert, действующее с начала июня в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Одним из главных условий для его отмены было снижение числа новых случаев заражения коронавирусом ниже отметки в 20 в сутки. В то же время губернатор столичной префектуры подчеркивала, что в случае ухудшения эпидемической ситуации власти Токио могут вновь выпустить специальное предупреждение и призвать людей по возможности оставаться дома.

В настоящее время Токио вошел в третью фазу снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса - на территории города возобновляют работу, среди прочего, караоке, залы игровых автоматов, парки развлечений. Ожидается, что полное снятие ограничений, которое позволит ресторанам и развлекательным заведениям вернуться к обычному графику работы, может произойти уже 19 июня. Сейчас они вынуждены закрываться около 22:00.

По последним данным, общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 18,2 тыс. человек, умерли 940.