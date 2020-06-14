Служба крови в Москве в среднем за год заготавливает до 160 т крови и ее компонентов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В Москве в среднем за год заготавливают до 160 т крови и ее компонентов, полученных от доноров. Об этом сообщила журналистам в воскресенье главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

В 2019 году в Москве донорами стали более 86 тыс. человек, из которых около 83 тыс. - безвозмездные доноры. В медицинские организации города передали почти 43 тыс. литров эритроцитсодержащих сред, около 52 тыс. лечебных доз тромбоконцентрата и 30 тыс. литров свежезамороженной плазмы.

"В год Служба крови Москвы заготавливает 160 тонн крови и ее компонентов", - сказала Майорова, отвечая на вопрос ТАСС. Она отметила, что тромбоциты ежедневно в среднем сдают от 50 до 80 человек, доноров эритроцитов в городе где-то порядка 600-700 человек. Это средний уровень, потому что в предпраздничные дни или летом, например, доноров меньше всегда.

Главврач также подчеркнула, что нельзя никогда сдавать кровь вопреки рекомендациям врача. То есть, если он сказал, что нужен отдых и пауза, то не стоит идти в другое место и сдавать кровь там. Врач нацелен на здоровье доноров в первую очередь.

"Если говорить о долгосрочном влиянии донорства, то нельзя нарушать кратность донаций, то есть нельзя заниматься "экстазом" - сдавать кровь бессистемно, без соблюдения положенных интервалов. Интервалы установлены для того, чтобы человек при нормальном образе жизни спокойно восстанавливался. Потому что донор крови теряет гемоглобин и железо, донор плазмы - белки. У регулярных доноров, которые сдают кровь постоянно, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Особенно выражено это у мужчин. Согласно данным шведских исследований, риск инфарктов снижается в пять раз", - добавила Майорова.

О донорстве

Международный день донора крови с 2005 года отмечается 14 июня. Праздник посвящен как донорам, так и медицинским работникам, которые проводят забор крови и организуют работу на станциях переливания крови.

Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 млн человек. Кровь и ее компоненты необходимы пострадавшим от ожогов и травм, женщинам в послеродовой период, пациентам при проведении сложных операций, больным с онкологическими заболеваниями.