Эксперт считает, что многие неправильно понимают снятие мер самоизоляции

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Увеличение числа контактов между людьми после снятия ряда ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса нового типа, может привести к новым случаям заражения. Как заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в блиц-интервью, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, многие неправильно понимают суть ослабления ограничений.

"С одной стороны, сегодня мы наблюдаем явное снижение новых инфицирований новой коронавирусной инфекцией: сегодня в Москве было выявлено менее 1 500 таких лиц. Это, конечно, большой шаг в сторону уменьшения размеров пандемии. В масштабах страны пока ничего существенного не происходит: можно говорить, что сегодня мы имеем определенные успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией, и этим обусловлено снятие ограничений", - сказал он.

При этом, по словам пульмонолога, "снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно". Он отметил, что рост числа контактов может привести к увеличению количества новых случаев заражения. "Здесь самое важное - те самые мероприятия, о которых так много говорят врачи, Роспотребнадзор, СМИ. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария", - говорит Авдеев.

Врач также подчеркнул, что несмотря на ослабление ограничений, требования по защите от инфекции не теряют актуальности.

"Если сегодня мы посмотрим на улицы городов, то увидим, как много молодежи, которая собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом многие из них не носят маски. Затем они приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски. Советую всем, особенно молодым людям, соблюдать все требования - они сегодня являются абсолютно необходимыми", - добавил пульмонолог.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек, около 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.