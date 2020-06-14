"Письма войны" стал самым популярным разделом онлайн-музея "Москва - с заботой об истории"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Самыми популярными разделами виртуального музея "Москва - с заботой об истории", который месяц открыт на сайте vov.mos.ru, стали "События" и "Письма войны". Об этом говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг города Москвы.

"Виртуальный музей "Москва - с заботой об истории" - это первая подобная онлайн-экспозиция, объединившая почти 7,5 тыс. документов и предметов военного времени, переданных жителями столицы в Главархив с помощью центров госуслуг. Мы рады, что виртуальный формат выставочного проекта понравился москвичам. За время работы онлайн-музея посетители чаще всего интересовались материалами, размещенными на странице "События", которые в хронологическом порядке отражают происходившее в 1941-1945 годах, также популярностью пользуется раздел "Письма войны", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг города Москвы Анастасии Загородниковой.

В музее представлены документы, письма, ордена, предметы участников Великой Отечественной войны, а также документальная видеохроника и интерактивные карты.

В создании видео-раздела "Письма войны" принимали участие известные российские деятели культуры и искусства. Специально к открытию виртуального музея Василий Лановой, Сергей Никоненко, Алена Бабенко, Борис Щербаков и другие всеми любимые артисты прочли подлинные письма солдат.

О музее

Виртуальный музей "Москва - с заботой об истории" vov.mos.ru - совместный проект центров госуслуг "Мои Документы" и Главархива. В основу экспозиции вошли исторические материалы, переданные горожанами в ходе одноименного проекта. После снятия режима повышенной готовности любой желающий сможет передать через центры госуслуг свои семейные реликвии на хранение в фонды архива. С согласия участника акции материалы будут использованы в выставочных и образовательных проектах. Пользователи более 260 тыс. раз посмотрели экспозиции музея.