В Буденновске минутой молчания почтили память погибших во время теракта в 1995 году

СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Траурный митинг прошел в Буденновске (Ставропольский край) в память о погибших в теракте 1995 года. К мемориалам в городе возложили цветы, память погибших почтили минутой молчания, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе краевого управления МВД.

14 июня 1995 года группа боевиков напала на Буденновск, атаковав районный отдел внутренних дел, административные и жилые здания. В городе собрали заложников, которых отвели в районную больницу. В течение шести суток в здании удерживали около 1,5 тыс. человек. В результате теракта погибли 129 человек, более 400 были ранены.

"Ежегодно 14 июня в городе проходят мероприятия в память о погибших в день нападения. В этом году траурный митинг по традиции прошел у здания районного отдела внутренних дел. Участники митинга возложили цветы в память о погибших коллегах и всех тех, чьи жизни унесли страшные события 1995 года. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания", - говорится в сообщении.

Возложение цветов состоялось также у монумента погибшим военнослужащим 487-го вертолетного полка, памятные мероприятия прошли и на территории самой больницы, где находится мемориальная аллея.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в воскресенье встретился с вдовами защитников правопорядка, погибших во время нападения террористов.

"Память о произошедшей в Буденновске трагедии и через четверть века отзывается болью в сердце. Она всегда будет с нами. И наша задача - делать все, чтобы повторение подобного уже никогда больше не было возможным", - цитирует пресс-служба Владимирова.