Более 230 человек проходят лечение в центре инфекционных болезней "Вороновское"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лечение в центре инфекционных болезней "Вороновское" проходят 236 человек. У всех диагностирован коронавирус и пневмония. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

Больница №15 им. Филатова (наряду с инфекционной клинической больницей №2 (ИКБ-2) и комплексом в поселении Вороновском) является одним из базовых медицинских учреждений в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

"Сводка на 14 июня: в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 14 июня состоит на лечении 236 пациентов, всем поставлены диагнозы "пневмония" и "коронавирусная инфекция. На аппаратах ИВЛ находятся 12 человек", - написал главврач. Он добавил, что за сутки поступило 18 новых больных.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 14 июня в медучреждении проходят лечение 522 человека, у 266 пациентов из них выявлен коронавирус, из них шестеро находятся в реанимации, двое - на аппаратах ИВЛ. За сутки в ИКБ-2 поступили 27 пациентов, у 20 из них коронавирус.

В больнице №15 им. Филатова в Москве на данный момент проходят лечение 1 120 человек. Из них с подтвержденным коронавирусом 623 человека и с пневмонией 1 091 пациент.

"В реанимации находится 152 человека, к ИВЛ подключен 61 пациент. Всего за сутки поступили 93 новых больных, также было выписано 90 человек", - уточнил главврач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.