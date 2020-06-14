Еврейский музей разорвал отношения с авторами объявления о поиске "бармена-славянина"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Еврейский музей и центр толерантности прекратил сотрудничество с лицами, разместившими в интернете объявление о поиске бармена "славянской внешности" для работы в музее. Об этом говорится в открытом письме президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввина Александра Бороды, предоставленном ТАСС пресс-службой ФЕОР в воскресенье.

"Когда мы берем людей в команду Еврейского музея и центра толерантности, нам очень важен их профессионализм, но первоочередно для нас, чтобы человек разделял вышеупомянутые ценности, транслировал их не только по воле своих должностных обязанностей, но и в своей повседневной жизни. Поэтому такая формулировка никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и, очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность", - написано в письме.

Ранее в социальных сетях распространялись скриншоты объявления о поиске человека "славянской внешности" на должность бармена в Еврейский музей и центр толерантности.

Борода назвал объявление провокацией. "Организатор нового кафе в Еврейском музее привлек субподрядчика по поиску персонала, который разместил на портале Restojob объявление о поиске на должность бармена человека "славянской внешности". Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение", - цитирует письмо раввина пресс-служба.

Борода отметил, что, по его мнению, "элементарного нравственного воспитания вполне достаточно, чтобы не иметь мысли и тем более действия на уровне дремучей ксенофобии".