Самолет с гражданами Армении вылетел из Ростова-на-Дону в Ереван

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Armenia со 123 пассажирами на борту вылетел из ростовского аэропорта Платов, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушного хаба.

"Рейс на Ереван вылетел в 17:20", - сказали в пресс-службе. Представитель аэропорта отметил, что на рейс зарегистрировались 123 гражданина Армении.

В воскресенье самолет авиакомпании Armenia прибыл в Ростов-на-Дону для вывоза на родину граждан Армении, которые из-за пандемии коронавируса остались в России.

Первый случай заражения коронавирусом в Армении был зарегистрирован 1 марта. 16 марта в стране были введены режим чрезвычайного положения и строгий карантин, позднее эти меры продлены до 13 июля. 18 мая кабмин отменил все экономические ограничения, начал работать общественный транспорт, метро, открылись рестораны и торговые центры. После отмены ограничений число заражений резко возросло, 25 мая был введен обязательный масочный режим.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.